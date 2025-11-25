DAX23.460 +1,0%Est505.572 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,87 -1,3%Nas22.831 -0,2%Bitcoin75.269 -1,7%Euro1,1557 +0,3%Öl62,12 -2,0%Gold4.135 -0,1%
Kurs der Uniper

25.11.25 16:09 Uhr
Uniper Aktie News: Uniper zeigt sich am Nachmittag freundlich

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Uniper. Zuletzt stieg die Uniper-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 1,6 Prozent auf 31,90 EUR.

Um 16:06 Uhr stieg die Uniper-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 1,6 Prozent auf 31,90 EUR. Bei 31,90 EUR erreichte die Uniper-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 31,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 2.035 Uniper-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 47,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.03.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 48,90 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.11.2025 (27,15 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,89 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2024.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Uniper am 06.11.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,72 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,19 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 28,83 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 11,77 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 16,53 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Von Analysten wird erwartet, dass Uniper im Jahr 2025 1,04 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen