Uniper Aktie News: Uniper am Mittag behauptet

So entwickelt sich Uniper

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von Uniper. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Uniper-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im Tradegate-Handel nahezu unverändert bei 31,40 EUR.

Die Uniper-Aktie kam im Tradegate-Handel um 12:03 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 31,40 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Uniper-Aktie bei 31,55 EUR. Im Tief verlor die Uniper-Aktie bis auf 31,40 EUR. Bei 31,40 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Zuletzt wechselten via Tradegate 958 Uniper-Aktien den Besitzer.

Am 11.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 47,50 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 51,27 Prozent könnte die Uniper-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 27,15 EUR am 06.11.2025. Das 52-Wochen-Tief könnte die Uniper-Aktie mit einem Verlust von 13,54 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten Uniper-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier.

Uniper ließ sich am 06.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,72 EUR. Im letzten Jahr hatte Uniper einen Gewinn von -0,19 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11,77 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 28,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,53 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

In der Uniper-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,04 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

