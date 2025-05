United Internet Aktie News: United Internet am Montagnachmittag mit roten Vorzeichen

United Internet im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von United Internet. Die United Internet-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,4 Prozent auf 20,70 EUR nach.

Die United Internet-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:50 Uhr um 1,4 Prozent auf 20,70 EUR ab. Die United Internet-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 20,70 EUR ab. Mit einem Wert von 20,94 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 64.502 United Internet-Aktien umgesetzt.

Am 15.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 24,64 EUR. 19,03 Prozent Plus fehlen der United Internet-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 13.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 14,58 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die United Internet-Aktie derzeit noch 29,57 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für United Internet-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,400 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,767 EUR belaufen. Analysten bewerten die United Internet-Aktie im Durchschnitt mit 29,05 EUR.

Am 27.03.2025 äußerte sich United Internet zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,11 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei United Internet ein EPS von 0,15 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,65 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte United Internet einen Umsatz von 1,62 Mrd. EUR eingefahren.

United Internet dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 12.05.2025 präsentieren. Am 13.05.2026 wird United Internet schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je United Internet-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,35 EUR fest.

