United Internet Aktie News: United Internet legt am Mittag zu

Die Aktie von United Internet zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von United Internet legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 27,10 EUR.
Um 11:39 Uhr sprang die United Internet-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 27,10 EUR zu. Die United Internet-Aktie zog in der Spitze bis auf 27,32 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 26,94 EUR. Bisher wurden via XETRA 21.413 United Internet-Aktien gekauft oder verkauft.
Der Anteilsschein kletterte am 01.09.2025 auf bis zu 28,46 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die United Internet-Aktie somit 4,78 Prozent niedriger. Bei 14,58 EUR fiel das Papier am 13.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der United Internet-Aktie liegt somit 85,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem United Internet seine Aktionäre 2024 mit 0,400 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,495 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die United Internet-Aktie bei 33,97 EUR.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte United Internet am 07.08.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,29 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,73 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,61 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 1,54 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.
Am 11.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von United Internet veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der United Internet-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 17.11.2026.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,25 EUR je United Internet-Aktie belaufen.
Analysen zu United Internet AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.09.2025
|United Internet Buy
|UBS AG
|26.08.2025
|United Internet Kaufen
|DZ BANK
|15.08.2025
|United Internet Kaufen
|DZ BANK
|08.08.2025
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.2025
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
