United Internet im Fokus

United Internet Aktie News: United Internet am Nachmittag in Rot

17.09.25 16:13 Uhr
United Internet Aktie News: United Internet am Nachmittag in Rot

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von United Internet. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 27,28 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
United Internet AG
27,08 EUR -0,44 EUR -1,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 15:50 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 27,28 EUR. In der Spitze büßte die United Internet-Aktie bis auf 27,10 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 27,36 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 34.471 United Internet-Aktien.

Am 01.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 28,46 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,33 Prozent. Bei einem Wert von 14,58 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.01.2025). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der United Internet-Aktie 46,55 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für United Internet-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,400 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,492 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der United Internet-Aktie wird bei 33,97 EUR angegeben.

Am 07.08.2025 legte United Internet die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,29 EUR gegenüber -0,73 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,18 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,61 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,54 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.11.2025 erfolgen. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von United Internet rechnen Experten am 17.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je United Internet-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,25 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

TecDAX-Titel United Internet-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in United Internet von vor 5 Jahren verloren

1&1-Aktie dennoch höher: Netzstörung am Warntag

TecDAX-Wert United Internet-Aktie: So viel hätte eine Investition in United Internet von vor 3 Jahren abgeworfen

Nachrichten zu United Internet AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu United Internet AG

DatumRatingAnalyst
01.09.2025United Internet BuyUBS AG
26.08.2025United Internet KaufenDZ BANK
15.08.2025United Internet KaufenDZ BANK
08.08.2025United Internet BuyDeutsche Bank AG
04.08.2025United Internet BuyDeutsche Bank AG
