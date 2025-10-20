United Internet Aktie News: United Internet am Mittag im Bullenmodus

Aktie im Fokus

Die Aktie von United Internet zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von United Internet zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 7,1 Prozent auf 28,80 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von United Internet nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:44 Uhr 7,1 Prozent auf 28,80 EUR. Die United Internet-Aktie legte bis auf 29,12 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 27,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 146.122 United Internet-Aktien umgesetzt.

Am 20.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 29,12 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,11 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der United Internet-Aktie. Am 13.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 14,58 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die United Internet-Aktie mit einem Verlust von 49,38 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,400 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,662 EUR je United Internet-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 33,97 EUR aus.

Am 07.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,29 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,73 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat United Internet in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,18 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,61 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,54 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

United Internet wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 11.11.2025 vorlegen. Am 17.11.2026 wird United Internet schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass United Internet einen Gewinn von 1,28 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

