United Internet Aktie News: United Internet am Vormittag im Minus

Aktie im Blick

Die Aktie von United Internet gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die United Internet-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 18,44 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,7 Prozent auf 18,44 EUR. Die Abwärtsbewegung der United Internet-Aktie ging bis auf 18,38 EUR. Bei 18,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der United Internet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 49.946 Stück gehandelt.

Am 15.05.2024 erreichte der Anteilsschein mit 24,64 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 33,62 Prozent. Am 13.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 14,58 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der United Internet-Aktie liegt somit 26,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten United Internet-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,492 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 29,30 EUR an.

Am 12.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,23 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat United Internet in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,51 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,57 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,62 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 27.03.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 01.04.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,21 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

Aufschläge in Frankfurt: TecDAX letztendlich freundlich

Montagshandel in Frankfurt: TecDAX steigt am Nachmittag

TecDAX-Titel United Internet-Aktie: So viel Verlust hätte ein United Internet-Investment von vor 3 Jahren eingebracht