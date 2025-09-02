UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie UnitedHealth am Nachmittag im Minus

Kursentwicklung

Die Aktie von UnitedHealth gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die UnitedHealth-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 306,93 USD ab.

Das Papier von UnitedHealth gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 306,93 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der UnitedHealth-Aktie ging bis auf 306,43 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 307,26 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 253.420 UnitedHealth-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.11.2024 bei 630,45 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die UnitedHealth-Aktie derzeit noch 105,40 Prozent Luft nach oben. Am 02.08.2025 gab der Anteilsschein bis auf 234,65 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die UnitedHealth-Aktie mit einem Verlust von 23,55 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass UnitedHealth-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 8,46 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete UnitedHealth 8,18 USD aus.

Am 29.07.2025 legte UnitedHealth die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,74 USD. Im Vorjahresviertel waren 4,54 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat UnitedHealth in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,91 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 111,62 Mrd. USD im Vergleich zu 98,86 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

UnitedHealth wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 21.10.2025 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass UnitedHealth im Jahr 2025 16,44 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

