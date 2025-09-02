DAX23.597 +0,5%ESt505.328 +0,7%Top 10 Crypto15,85 +0,1%Dow45.211 -0,2%Nas21.548 +1,3%Bitcoin96.193 +0,6%Euro1,1671 +0,2%Öl67,62 -2,1%Gold3.563 +0,8%
DAX zieht an -- Wall Street uneins -- US-Gericht lehnt Zwangsverkauf von Google Chrome ab -- Rheinmetall, Siemens Energy, DroneShield, Alibaba, adidas, CoreWeave, Lufthansa im Fokus
adidas-Aktie zieht kräftig an: Jefferies und JPMorgan bleiben positiv
Allianz-Aktie dennoch in Rot: Moody's bestätigt Top-Rating Aa2
Kursentwicklung

UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie UnitedHealth am Nachmittag im Minus

03.09.25 16:10 Uhr
UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie UnitedHealth am Nachmittag im Minus

Die Aktie von UnitedHealth gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die UnitedHealth-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 306,93 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
UnitedHealth Inc.
261,15 EUR -4,75 EUR -1,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von UnitedHealth gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 306,93 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der UnitedHealth-Aktie ging bis auf 306,43 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 307,26 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 253.420 UnitedHealth-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.11.2024 bei 630,45 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die UnitedHealth-Aktie derzeit noch 105,40 Prozent Luft nach oben. Am 02.08.2025 gab der Anteilsschein bis auf 234,65 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die UnitedHealth-Aktie mit einem Verlust von 23,55 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass UnitedHealth-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 8,46 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete UnitedHealth 8,18 USD aus.

Am 29.07.2025 legte UnitedHealth die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,74 USD. Im Vorjahresviertel waren 4,54 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat UnitedHealth in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,91 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 111,62 Mrd. USD im Vergleich zu 98,86 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

UnitedHealth wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 21.10.2025 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass UnitedHealth im Jahr 2025 16,44 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Übrigens: UnitedHealth und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com

Analysen zu UnitedHealth Inc.

DatumRatingAnalyst
14.04.2022UnitedHealth OutperformRBC Capital Markets
15.10.2020UnitedHealth OutperformCredit Suisse Group
14.10.2020UnitedHealth OutperformRBC Capital Markets
29.08.2019UnitedHealth OutperformCredit Suisse Group
17.07.2018UnitedHealth buyGoldman Sachs Group Inc.
