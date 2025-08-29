UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie UnitedHealth am Donnerstagnachmittag auf rotem Terrain

UnitedHealth im Fokus

Die Aktie von UnitedHealth gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von UnitedHealth gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 307,11 USD abwärts.

Die UnitedHealth-Aktie notierte um 15:53 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 307,11 USD. Im Tief verlor die UnitedHealth-Aktie bis auf 304,10 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 306,10 USD. Zuletzt wurden via New York 213.635 UnitedHealth-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 630,45 USD erreichte der Titel am 12.11.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 105,28 Prozent könnte die UnitedHealth-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 234,65 USD am 02.08.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,59 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 8,46 USD, nach 8,18 USD im Jahr 2024.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte UnitedHealth am 29.07.2025. Es stand ein EPS von 3,74 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei UnitedHealth noch ein Gewinn pro Aktie von 4,54 USD in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat UnitedHealth 111,62 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 98,86 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte UnitedHealth am 21.10.2025 vorlegen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 16,44 USD je UnitedHealth-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

