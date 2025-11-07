UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie UnitedHealth büßt am Freitagabend ein

Kursverlauf

Die Aktie von UnitedHealth gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die UnitedHealth-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 319,30 USD.

Das Papier von UnitedHealth gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:08 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 319,30 USD abwärts. Die UnitedHealth-Aktie sank bis auf 314,21 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 320,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 623.182 UnitedHealth-Aktien.

Bei 630,45 USD markierte der Titel am 12.11.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die UnitedHealth-Aktie mit einem Kursplus von 97,45 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 234,65 USD ab. Mit einem Kursverlust von 26,51 Prozent würde die UnitedHealth-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für UnitedHealth-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 8,18 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 8,58 USD ausgeschüttet werden.

UnitedHealth gewährte am 28.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,59 USD. Im Vorjahresviertel waren 6,51 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,24 Prozent auf 113,16 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 100,82 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.01.2026 erfolgen.

Den erwarteten Gewinn je UnitedHealth-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 16,33 USD fest.

