UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie UnitedHealth tendiert am Nachmittag seitwärts

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von UnitedHealth. Die UnitedHealth-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via New York bei 356,63 USD.

Die UnitedHealth-Aktie wies um 15:53 Uhr kaum Veränderungen aus. Im New York-Handel notierte das Papier bei 356,63 USD. Der Kurs der UnitedHealth-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 357,00 USD zu. Die UnitedHealth-Aktie gab in der Spitze bis auf 351,48 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 351,84 USD. Von der UnitedHealth-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 317.347 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 630,45 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.11.2024). Der aktuelle Kurs der UnitedHealth-Aktie ist somit 76,78 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 234,65 USD. Dieser Wert wurde am 02.08.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 34,20 Prozent würde die UnitedHealth-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2024 8,18 USD an UnitedHealth-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 8,55 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte UnitedHealth am 29.07.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,74 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 6,51 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,71 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 111,62 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 100,82 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

UnitedHealth wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 28.10.2025 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass UnitedHealth im Jahr 2025 16,23 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

