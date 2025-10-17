UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie UnitedHealth verbilligt sich am Abend
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von UnitedHealth. Die Aktionäre schickten das Papier von UnitedHealth nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 355,88 USD.
Um 20:08 Uhr ging es für die UnitedHealth-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 355,88 USD. In der Spitze büßte die UnitedHealth-Aktie bis auf 351,48 USD ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 351,84 USD. Von der UnitedHealth-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 644.050 Stück gehandelt.
Am 12.11.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 630,45 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 77,15 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.08.2025 bei 234,65 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,06 Prozent.
Experten gehen davon aus, dass UnitedHealth-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 8,55 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete UnitedHealth 8,18 USD aus.
UnitedHealth gewährte am 29.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,74 USD, nach 6,51 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 111,62 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 10,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 100,82 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2025 veröffentlicht.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 16,23 USD je UnitedHealth-Aktie.
Analysen zu UnitedHealth Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.04.2022
|UnitedHealth Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.2020
|UnitedHealth Outperform
|Credit Suisse Group
|14.10.2020
|UnitedHealth Outperform
|RBC Capital Markets
|29.08.2019
|UnitedHealth Outperform
|Credit Suisse Group
|17.07.2018
|UnitedHealth buy
|Goldman Sachs Group Inc.
