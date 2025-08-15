UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie UnitedHealth gewinnt am Nachmittag an Fahrt

DAX24.275 -0,4%ESt505.423 -0,5%Top 10 Crypto16,02 +0,1%Dow44.986 +0,1%Nas21.589 -0,2%Bitcoin98.712 -1,6%Euro1,1674 -0,3%Öl65,69 -0,7%Gold3.337 ±0,0%
18.08.25 16:10 Uhr
Die Aktie von UnitedHealth zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im New York-Handel gewannen die UnitedHealth-Papiere zuletzt 3,0 Prozent.

Im New York-Handel gewannen die UnitedHealth-Papiere um 15:53 Uhr 3,0 Prozent. Die UnitedHealth-Aktie legte bis auf 313,83 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 313,00 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten UnitedHealth-Aktien beläuft sich auf 1.430.361 Stück.

Am 12.11.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 630,45 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die UnitedHealth-Aktie derzeit noch 101,37 Prozent Luft nach oben. Bei 234,65 USD erreichte der Anteilsschein am 02.08.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 25,05 Prozent würde die UnitedHealth-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 8,18 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 8,42 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte UnitedHealth am 29.07.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,74 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,54 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 111,62 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 98,86 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.10.2025 veröffentlicht.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem UnitedHealth-Gewinn in Höhe von 16,45 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

