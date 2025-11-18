UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie UnitedHealth am Abend billiger

So bewegt sich UnitedHealth

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von UnitedHealth. Die UnitedHealth-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 2,4 Prozent auf 312,96 USD ab.

Die UnitedHealth-Aktie musste um 20:08 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 2,4 Prozent auf 312,96 USD. Die Abwärtsbewegung der UnitedHealth-Aktie ging bis auf 308,78 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 317,42 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 844.596 UnitedHealth-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 05.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 622,40 USD an. 98,88 Prozent Plus fehlen der UnitedHealth-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 234,65 USD am 02.08.2025. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der UnitedHealth-Aktie 25,02 Prozent sinken.

Nachdem UnitedHealth seine Aktionäre 2024 mit 8,18 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 8,58 USD je Aktie ausschütten.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte UnitedHealth am 28.10.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,59 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte UnitedHealth ein EPS von 6,51 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,24 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 100,82 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 113,16 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte UnitedHealth am 21.01.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je UnitedHealth-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 16,32 USD fest.

