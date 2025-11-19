DAX23.163 -0,1%Est505.542 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,18 -4,9%Nas22.462 +0,1%Bitcoin76.914 -4,0%Euro1,1523 -0,5%Öl63,52 -2,0%Gold4.072 +0,1%
Kursentwicklung im Fokus

UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie UnitedHealth am Abend tiefer

19.11.25 20:23 Uhr
UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie UnitedHealth am Abend tiefer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von UnitedHealth. Die UnitedHealth-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 2,1 Prozent auf 307,12 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
UnitedHealth Inc.
265,75 EUR -4,55 EUR -1,68%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der UnitedHealth-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:08 Uhr verlor das Papier 2,1 Prozent auf 307,12 USD. Die UnitedHealth-Aktie gab in der Spitze bis auf 304,53 USD nach. Bei 315,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via New York 505.503 UnitedHealth-Aktien umgesetzt.

Am 05.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 622,40 USD. Derzeit notiert die UnitedHealth-Aktie damit 50,66 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 02.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 234,65 USD. Abschläge von 23,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 8,58 USD, nach 8,18 USD im Jahr 2024.

Am 28.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 2,59 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte UnitedHealth 6,51 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 113,16 Mrd. USD – ein Plus von 12,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem UnitedHealth 100,82 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

UnitedHealth dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 21.01.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 16,32 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com

mehr Analysen