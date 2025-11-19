UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie UnitedHealth am Mittwochnachmittag mit Verlusten
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von UnitedHealth. Die Aktionäre schickten das Papier von UnitedHealth nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,7 Prozent auf 308,36 USD.
Die UnitedHealth-Aktie gab im New York-Handel um 15:53 Uhr um 1,7 Prozent auf 308,36 USD nach. In der Spitze fiel die UnitedHealth-Aktie bis auf 307,47 USD. Mit einem Wert von 315,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 129.530 UnitedHealth-Aktien den Besitzer.
Am 05.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 622,40 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die UnitedHealth-Aktie somit 50,46 Prozent niedriger. Am 02.08.2025 gab der Anteilsschein bis auf 234,65 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der UnitedHealth-Aktie 23,90 Prozent sinken.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 8,58 USD, nach 8,18 USD im Jahr 2024.
Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte UnitedHealth am 28.10.2025. UnitedHealth hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,59 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6,51 USD je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 113,16 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,24 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte UnitedHealth einen Umsatz von 100,82 Mrd. USD eingefahren.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 21.01.2026 terminiert.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 16,32 USD je UnitedHealth-Aktie.
