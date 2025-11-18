UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie UnitedHealth am Nachmittag tiefer

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von UnitedHealth gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die UnitedHealth-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 3,0 Prozent auf 311,06 USD ab.

Um 15:53 Uhr rutschte die UnitedHealth-Aktie in der New York-Sitzung um 3,0 Prozent auf 311,06 USD ab. Im Tief verlor die UnitedHealth-Aktie bis auf 310,68 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 317,42 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 279.507 UnitedHealth-Aktien.

Am 05.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 622,40 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die UnitedHealth-Aktie somit 50,02 Prozent niedriger. Bei 234,65 USD erreichte der Anteilsschein am 02.08.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,56 Prozent unter dem aktuellen Kurs der UnitedHealth-Aktie.

UnitedHealth-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 8,18 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 8,58 USD belaufen.

UnitedHealth ließ sich am 28.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 2,59 USD gegenüber 6,51 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 113,16 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 100,82 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte UnitedHealth am 21.01.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je UnitedHealth-Aktie in Höhe von 16,32 USD im Jahr 2025 aus.

