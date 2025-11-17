UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie UnitedHealth präsentiert sich am Abend stärker
Die Aktie von UnitedHealth zählt am Montagabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von UnitedHealth zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,3 Prozent auf 322,87 USD.
Um 20:08 Uhr sprang die UnitedHealth-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 322,87 USD zu. Kurzfristig markierte die UnitedHealth-Aktie bei 327,79 USD ihr bisheriges Tageshoch. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 321,00 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 568.690 UnitedHealth-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei 622,40 USD erreichte der Titel am 05.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 92,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 02.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 234,65 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,32 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 8,18 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 8,58 USD.
Am 28.10.2025 legte UnitedHealth die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,59 USD. Im Vorjahresviertel hatte UnitedHealth 6,51 USD je Aktie erwirtschaftet. UnitedHealth hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 113,16 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 100,82 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 21.01.2026 erwartet.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 16,32 USD je Aktie in den UnitedHealth-Büchern.
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.04.2022
|UnitedHealth Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.2020
|UnitedHealth Outperform
|Credit Suisse Group
|14.10.2020
|UnitedHealth Outperform
|RBC Capital Markets
|29.08.2019
|UnitedHealth Outperform
|Credit Suisse Group
|17.07.2018
|UnitedHealth buy
|Goldman Sachs Group Inc.
