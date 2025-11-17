DAX23.536 -1,4%Est505.631 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,74 +0,9%Nas22.896 ±-0,0%Bitcoin80.337 -1,2%Euro1,1598 -0,2%Öl64,28 ±-0,0%Gold4.072 -0,2%
UnitedHealth im Blick

17.11.25 16:08 Uhr
UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie UnitedHealth am Montagnachmittag stärker

Die Aktie von UnitedHealth zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von UnitedHealth zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,7 Prozent auf 324,18 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
UnitedHealth Inc.
280,65 EUR 3,95 EUR 1,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr stieg die UnitedHealth-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 324,18 USD. Den Tageshöchststand markierte die UnitedHealth-Aktie bei 326,94 USD. Bei 321,00 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Der Tagesumsatz der UnitedHealth-Aktie belief sich zuletzt auf 234.139 Aktien.

Am 05.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 622,40 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die UnitedHealth-Aktie mit einem Kursplus von 91,99 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.08.2025 (234,65 USD). Mit einem Kursverlust von 27,62 Prozent würde die UnitedHealth-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 8,18 USD an UnitedHealth-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 8,58 USD.

UnitedHealth veröffentlichte am 28.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 2,59 USD gegenüber 6,51 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 113,16 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 100,82 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 21.01.2026 erwartet.

In der UnitedHealth-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 16,32 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur UnitedHealth-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com

Analysen zu UnitedHealth Inc.

DatumRatingAnalyst
14.04.2022UnitedHealth OutperformRBC Capital Markets
15.10.2020UnitedHealth OutperformCredit Suisse Group
14.10.2020UnitedHealth OutperformRBC Capital Markets
29.08.2019UnitedHealth OutperformCredit Suisse Group
17.07.2018UnitedHealth buyGoldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen