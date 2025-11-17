UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie UnitedHealth am Montagnachmittag stärker

UnitedHealth im Blick

Die Aktie von UnitedHealth zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von UnitedHealth zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,7 Prozent auf 324,18 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die UnitedHealth-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 324,18 USD. Den Tageshöchststand markierte die UnitedHealth-Aktie bei 326,94 USD. Bei 321,00 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Der Tagesumsatz der UnitedHealth-Aktie belief sich zuletzt auf 234.139 Aktien.

Am 05.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 622,40 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die UnitedHealth-Aktie mit einem Kursplus von 91,99 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.08.2025 (234,65 USD). Mit einem Kursverlust von 27,62 Prozent würde die UnitedHealth-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 8,18 USD an UnitedHealth-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 8,58 USD.

UnitedHealth veröffentlichte am 28.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 2,59 USD gegenüber 6,51 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 113,16 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 100,82 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 21.01.2026 erwartet.

In der UnitedHealth-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 16,32 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur UnitedHealth-Aktie

Apple, Meta und Citigroup verfehlen die Top 10: Das sind die 30 größten Unternehmen der Welt

UnitedHealth-Aktie in Grün: Gewinnprognose angehoben

Ausblick: UnitedHealth stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor