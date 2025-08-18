DAX24.432 +0,5%ESt505.484 +0,9%Top 10 Crypto15,80 -1,1%Dow44.961 +0,1%Nas21.410 -1,0%Bitcoin97.678 -2,0%Euro1,1661 ±-0,0%Öl66,04 -0,6%Gold3.326 -0,1%
Kurs der UnitedHealth

UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie UnitedHealth tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

19.08.25 16:09 Uhr
UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie UnitedHealth tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Die Aktie von UnitedHealth gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die UnitedHealth-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 306,66 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
UnitedHealth Inc.
258,95 EUR -6,05 EUR -2,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von UnitedHealth gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 306,66 USD abwärts. In der Spitze fiel die UnitedHealth-Aktie bis auf 303,17 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 308,50 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 703.203 UnitedHealth-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.11.2024 bei 630,45 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die UnitedHealth-Aktie somit 51,36 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 02.08.2025 auf bis zu 234,65 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 23,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 8,18 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 8,42 USD.

Am 29.07.2025 äußerte sich UnitedHealth zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 3,74 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte UnitedHealth 4,54 USD je Aktie verdient. Umsatzseitig wurden 111,62 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte UnitedHealth 98,86 Mrd. USD umgesetzt.

Am 21.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 16,45 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Katherine Welles / Shutterstock.com

