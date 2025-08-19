DAX24.233 -0,8%ESt505.466 -0,3%Top 10 Crypto15,82 +2,1%Dow44.798 -0,3%Nas20.936 -1,8%Bitcoin97.618 +0,8%Euro1,1658 +0,1%Öl66,61 +1,0%Gold3.346 +0,9%
Anleger zurückhaltend: DAX tiefer -- US-Börsen ohne gemeinsame Richtung -- KI-Hype bei Palantir kühlt ab -- Novo Nordisk, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Siemens Energy, DroneShield im Fokus
Trump attackiert Fed: US-Präsident fordert Rücktritt von Notenbank-Vorstandsmitglied
Vistra Energy: Profiteur der KI-getriebenen Stromnachfrage mit starkem Wachstumspotenzial. Melius Research sieht Luft bis 295 USD (+53 %)
UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie UnitedHealth tendiert am Mittwochnachmittag südwärts

20.08.25 16:10 Uhr
UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie UnitedHealth tendiert am Mittwochnachmittag südwärts

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von UnitedHealth. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,6 Prozent auf 302,33 USD.

Das Papier von UnitedHealth befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,6 Prozent auf 302,33 USD ab. Das Tagestief markierte die UnitedHealth-Aktie bei 300,13 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 305,87 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten UnitedHealth-Aktien beläuft sich auf 526.763 Stück.

Am 12.11.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 630,45 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die UnitedHealth-Aktie mit einem Kursplus von 108,53 Prozent wieder erreichen. Am 02.08.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 234,65 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die UnitedHealth-Aktie derzeit noch 22,39 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 erhielten UnitedHealth-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 8,18 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 8,42 USD.

UnitedHealth ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,74 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,54 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,91 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 111,62 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 98,86 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte UnitedHealth am 21.10.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem UnitedHealth-Gewinn in Höhe von 16,45 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com

mehr Analysen