Kursverlauf

UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie UnitedHealth am Abend gefragt

22.08.25 20:25 Uhr
UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie UnitedHealth am Abend gefragt

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von UnitedHealth. Das Papier von UnitedHealth legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,6 Prozent auf 305,10 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
UnitedHealth Inc.
261,55 EUR -1,50 EUR -0,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die UnitedHealth-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 305,10 USD. Der Kurs der UnitedHealth-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 310,60 USD zu. Bei 304,96 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 1.342.822 UnitedHealth-Aktien.

Am 12.11.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 630,45 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die UnitedHealth-Aktie mit einem Kursplus von 106,64 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 02.08.2025 auf bis zu 234,65 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 23,09 Prozent könnte die UnitedHealth-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

UnitedHealth-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 8,18 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 8,46 USD aus.

UnitedHealth gewährte am 29.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. UnitedHealth hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,74 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,54 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,91 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 111,62 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 98,86 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von UnitedHealth wird am 21.10.2025 gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass UnitedHealth einen Gewinn von 16,44 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen