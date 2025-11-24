UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie UnitedHealth reagiert am Montagnachmittag positiv

DAX23.290 +0,9%Est505.549 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,80 +0,7%Nas22.717 +2,0%Bitcoin74.933 -0,7%Euro1,1523 +0,1%Öl62,62 +0,2%Gold4.092 +0,7%
DAX steigt -- Wall Street freundlich -- Novo Nordisk scheitert bei Alzheimer-Studie -- Alphabet, TKMS, D-Wave, DroneShield, Siemens Energy, Rheinmetall & Co., DHL, Bayer, Lufthansa, NEL im Fokus
24.11.25 16:10 Uhr
Die Aktie von UnitedHealth gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die UnitedHealth-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 320,36 USD.

Die UnitedHealth-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 320,36 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die UnitedHealth-Aktie bisher bei 325,70 USD. Bei 324,52 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 222.313 UnitedHealth-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.12.2024 bei 622,40 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die UnitedHealth-Aktie 94,28 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.08.2025 bei 234,65 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der UnitedHealth-Aktie 26,75 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für UnitedHealth-Aktionäre betrug im Jahr 2024 8,18 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 8,59 USD belaufen.

Am 28.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 2,59 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte UnitedHealth 6,51 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,24 Prozent auf 113,16 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 100,82 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

UnitedHealth wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 21.01.2026 vorlegen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 16,32 USD je UnitedHealth-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur UnitedHealth-Aktie

Apple, Meta und Citigroup verfehlen die Top 10: Das sind die 30 größten Unternehmen der Welt

UnitedHealth-Aktie in Grün: Gewinnprognose angehoben

Ausblick: UnitedHealth stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com

