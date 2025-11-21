UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger greifen bei UnitedHealth am Freitagnachmittag zu

DAX23.096 -0,8%Est505.515 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,64 -4,0%Nas22.297 +1,0%Bitcoin73.311 -2,5%Euro1,1501 -0,3%Öl62,26 -1,5%Gold4.098 +0,5%
So entwickelt sich UnitedHealth

21.11.25 16:08 Uhr
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von UnitedHealth. Zuletzt wies die UnitedHealth-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 313,40 USD nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
UnitedHealth Inc.
280,60 EUR 10,35 EUR 3,83%
Das Papier von UnitedHealth legte um 15:53 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,6 Prozent auf 313,40 USD. Im Tageshoch stieg die UnitedHealth-Aktie bis auf 315,30 USD. Bei 312,00 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 333.179 UnitedHealth-Aktien umgesetzt.

Am 05.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 622,40 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der UnitedHealth-Aktie liegt somit 49,65 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 02.08.2025 Kursverluste bis auf 234,65 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 25,13 Prozent könnte die UnitedHealth-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 8,18 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 8,59 USD je UnitedHealth-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte UnitedHealth am 28.10.2025. Das EPS belief sich auf 2,59 USD gegenüber 6,51 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,24 Prozent auf 113,16 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 100,82 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte UnitedHealth am 21.01.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass UnitedHealth im Jahr 2025 16,32 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu UnitedHealth Inc.

DatumRatingAnalyst
14.04.2022UnitedHealth OutperformRBC Capital Markets
15.10.2020UnitedHealth OutperformCredit Suisse Group
14.10.2020UnitedHealth OutperformRBC Capital Markets
29.08.2019UnitedHealth OutperformCredit Suisse Group
17.07.2018UnitedHealth buyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
14.04.2022UnitedHealth OutperformRBC Capital Markets
15.10.2020UnitedHealth OutperformCredit Suisse Group
14.10.2020UnitedHealth OutperformRBC Capital Markets
29.08.2019UnitedHealth OutperformCredit Suisse Group
17.07.2018UnitedHealth buyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
09.11.2016UnitedHealth Group NeutralMizuho
31.03.2011UnitedHealth Group performOppenheimer & Co. Inc.
08.02.2011UnitedHealth Group neutralGoldman Sachs Group Inc.
15.11.2010UnitedHealth Group holdStifel, Nicolaus & Co., Inc.
20.04.2010UnitedHealth neutralWedbush Morgan Securities Inc.
DatumRatingAnalyst
11.06.2009UnitedHealth underperformOppenheimer & Co. Inc.

