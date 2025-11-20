UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie UnitedHealth zeigt sich am Abend fester

Aktienentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von UnitedHealth. Die UnitedHealth-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 312,04 USD.

Das Papier von UnitedHealth konnte um 20:08 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 1,0 Prozent auf 312,04 USD. Zwischenzeitlich stieg die UnitedHealth-Aktie sogar auf 314,62 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 311,22 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 551.705 UnitedHealth-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 05.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 622,40 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die UnitedHealth-Aktie mit einem Kursplus von 99,46 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.08.2025 bei 234,65 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der UnitedHealth-Aktie 24,80 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 8,59 USD. Im Vorjahr hatte UnitedHealth 8,18 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

UnitedHealth ließ sich am 28.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,59 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 6,51 USD je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 113,16 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,24 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte UnitedHealth einen Umsatz von 100,82 Mrd. USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte UnitedHealth am 21.01.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 16,32 USD je UnitedHealth-Aktie.

