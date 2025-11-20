UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie UnitedHealth am Donnerstagnachmittag höher

UnitedHealth im Blick

Die Aktie von UnitedHealth gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 311,95 USD zu.

Um 15:53 Uhr ging es für das UnitedHealth-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 311,95 USD. Den Tageshöchststand markierte die UnitedHealth-Aktie bei 314,62 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 311,22 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 167.284 UnitedHealth-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.12.2024 bei 622,40 USD. 99,52 Prozent Plus fehlen der UnitedHealth-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 02.08.2025 Kursverluste bis auf 234,65 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,78 Prozent unter dem aktuellen Kurs der UnitedHealth-Aktie.

Im Jahr 2024 erhielten UnitedHealth-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 8,18 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 8,59 USD.

Am 28.10.2025 hat UnitedHealth in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 2,59 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte UnitedHealth 6,51 USD je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat UnitedHealth in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,24 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 113,16 Mrd. USD im Vergleich zu 100,82 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

UnitedHealth wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 21.01.2026 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass UnitedHealth im Jahr 2025 16,32 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

