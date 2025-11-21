DAX23.092 -0,8%Est505.515 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,32 -1,6%Nas22.434 +1,6%Bitcoin73.565 -2,1%Euro1,1517 -0,1%Öl62,47 -1,1%Gold4.088 +0,3%
UnitedHealth im Blick

UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie UnitedHealth reagiert am Abend positiv

21.11.25 20:23 Uhr
UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie UnitedHealth reagiert am Abend positiv

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von UnitedHealth. Zuletzt stieg die UnitedHealth-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 3,2 Prozent auf 321,60 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
UnitedHealth Inc.
279,30 EUR 9,05 EUR 3,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die UnitedHealth-Aktie konnte um 20:08 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,2 Prozent auf 321,60 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die UnitedHealth-Aktie bei 323,79 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 312,00 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten UnitedHealth-Aktien beläuft sich auf 809.297 Stück.

Bei 622,40 USD erreichte der Titel am 05.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 93,53 Prozent. Bei einem Wert von 234,65 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (02.08.2025). Der derzeitige Kurs der UnitedHealth-Aktie liegt somit 37,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 8,18 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 8,59 USD.

UnitedHealth ließ sich am 28.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,59 USD. Im Vorjahresviertel waren 6,51 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 113,16 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 100,82 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

UnitedHealth wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 21.01.2026 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 16,32 USD je Aktie in den UnitedHealth-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur UnitedHealth-Aktie

Apple, Meta und Citigroup verfehlen die Top 10: Das sind die 30 größten Unternehmen der Welt

UnitedHealth-Aktie in Grün: Gewinnprognose angehoben

Ausblick: UnitedHealth stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

In eigener Sache

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com

Wer­bung

mehr Analysen