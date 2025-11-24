UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie UnitedHealth am Abend stärker

Notierung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von UnitedHealth. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,4 Prozent auf 321,40 USD zu.

Um 20:08 Uhr wies die UnitedHealth-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 321,40 USD nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die UnitedHealth-Aktie bisher bei 325,70 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 324,52 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 524.313 UnitedHealth-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 622,40 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.12.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 93,65 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.08.2025 bei 234,65 USD. Derzeit notiert die UnitedHealth-Aktie damit 36,97 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für UnitedHealth-Aktionäre betrug im Jahr 2024 8,18 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 8,59 USD belaufen.

Am 28.10.2025 lud UnitedHealth zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. UnitedHealth hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,59 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6,51 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,24 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 113,16 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 100,82 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte UnitedHealth am 21.01.2026 präsentieren.

In der UnitedHealth-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 16,32 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

