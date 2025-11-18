SFC Energy-Aktie: Prognose noch verhaltener
Der Brennstoffzellenspezialist SFC Energy blickt wegen Verzögerungen bei Rüstungsaufträgen noch etwas pessimistischer auf das Gesamtjahr als bisher.
Werte in diesem Artikel
Der Umsatz dürfte nun am unteren Ende der zuletzt anvisierten Spanne von 146,5 bis 161 Millionen Euro landen, hieß es am Dienstag vom SDAX-Unternehmen in Brunnthal. Beim bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes Ebitda) stellt der Vorstand die Anleger auf die untere Hälfte von 13 bis 19 Millionen Euro ein.
Zwar erwartet das Unternehmen im Rest des Jahres dank eines hohen Auftragseingangs im dritten Quartal eine spürbare Verbesserung gegenüber den vergangenen beiden Quartalen. Allerdings berücksichtige die Prognose auch die anhaltenden Unsicherheiten in wesentlichen Märkten und Verzögerungen bei internationalen Vergaben im Rüstungsbereich. Ende Juli bereits hatte SFC Energy die ursprüngliche Prognose gesenkt.
In den ersten neun Monaten ging der Umsatz im Jahresvergleich um 2,4 Prozent auf 102,7 Millionen Euro zurück, das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen um knapp 41 Prozent auf 10,8 Millionen. Unter dem Strich stand ein Verlust von 1,2 Millionen Euro nach einem Gewinn von 8,2 Millionen Euro ein Jahr zuvor.
/men/mis
BRUNNTHAL (dpa-AFX)
Ausgewählte Hebelprodukte auf SFC Energy
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SFC Energy
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere SFC Energy News
Bildquellen: SFC Energy AG
Nachrichten zu SFC Energy AG
Analysen zu SFC Energy AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.10.2025
|SFC Energy Hold
|Deutsche Bank AG
|23.10.2025
|SFC Energy Hold
|Deutsche Bank AG
|23.10.2025
|SFC Energy Buy
|Warburg Research
|27.08.2025
|SFC Energy Hold
|Deutsche Bank AG
|27.08.2025
|SFC Energy Buy
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.10.2025
|SFC Energy Buy
|Warburg Research
|27.08.2025
|SFC Energy Buy
|Warburg Research
|04.08.2025
|SFC Energy Buy
|Warburg Research
|17.06.2025
|SFC Energy Buy
|Warburg Research
|21.05.2025
|SFC Energy Buy
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.10.2025
|SFC Energy Hold
|Deutsche Bank AG
|23.10.2025
|SFC Energy Hold
|Deutsche Bank AG
|27.08.2025
|SFC Energy Hold
|Deutsche Bank AG
|05.08.2025
|SFC Energy Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.08.2025
|SFC Energy Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.06.2020
|SFC Energy Sell
|Warburg Research
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SFC Energy AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen