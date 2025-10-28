United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie United Parcel Service am Nachmittag stark gefragt

Aktie im Fokus

Die Aktie von United Parcel Service gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von United Parcel Service konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 7,2 Prozent auf 95,63 USD.

Im New York-Handel gewannen die United Parcel Service-Papiere um 15:53 Uhr 7,2 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die United Parcel Service-Aktie bei 99,84 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 98,07 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1.571.476 United Parcel Service-Aktien umgesetzt.

Am 26.11.2024 markierte das Papier bei 138,64 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die United Parcel Service-Aktie somit 31,02 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 82,00 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die United Parcel Service-Aktie 16,62 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 6,55 USD. Im Vorjahr hatte United Parcel Service 6,52 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 127,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte United Parcel Service am 29.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,51 USD gegenüber 1,80 USD im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat United Parcel Service mit einem Umsatz von insgesamt 21,22 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22,22 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 4,49 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 03.02.2026 dürfte United Parcel Service Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Den erwarteten Gewinn je United Parcel Service-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 6,42 USD fest.

