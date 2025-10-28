United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie United Parcel Service am Dienstagabend auf Höhenflug

Blick auf United Parcel Service-Kurs

Die Aktie von United Parcel Service gehört am Dienstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die United Parcel Service-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 7,6 Prozent auf 96,00 USD.

Die Aktie legte um 20:08 Uhr in der New York-Sitzung 7,6 Prozent auf 96,00 USD zu. Die United Parcel Service-Aktie legte bis auf 99,84 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 98,07 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.441.287 United Parcel Service-Aktien.

Am 26.11.2024 markierte das Papier bei 138,64 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 44,42 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 15.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 82,00 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die United Parcel Service-Aktie derzeit noch 14,58 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass United Parcel Service-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 6,55 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete United Parcel Service 6,52 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die United Parcel Service-Aktie bei 127,00 USD.

Am 29.07.2025 hat United Parcel Service in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,51 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte United Parcel Service ein EPS von 1,80 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat United Parcel Service im vergangenen Quartal 21,22 Mrd. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte United Parcel Service 22,22 Mrd. USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 03.02.2026 terminiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je United Parcel Service-Aktie in Höhe von 6,42 USD im Jahr 2025 aus.

