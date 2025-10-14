DAX24.107 -1,2%Est505.518 -0,9%MSCI World4.275 -0,3%Top 10 Crypto15,38 -3,6%Nas22.695 +2,2%Bitcoin96.494 -3,1%Euro1,1554 -0,2%Öl62,02 -2,2%Gold4.130 +0,5%
GM-Aktie in Rot: General Motors sieht langsameren E-Auto-Hochlauf - Milliardenabschreibung

14.10.25 13:28 Uhr
NYSE-Aktie GM gibt nach: GM drosselt Tempo beim E-Auto-Ausbau - hohe Abschreibung in Milliardenhöhe | finanzen.net

Der US-Autobauer General Motors muss wegen der Kehrtwende der US-Regierung bei der klimafreundlichen Autopolitik 1,6 Milliarden US-Dollar abschreiben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
General Motors
47,66 EUR -0,47 EUR -0,97%
"Nach den jüngsten Änderungen der US-Regierungspolitik, darunter die Beendigung bestimmter Steueranreize für den Kauf von E-Autos und die Lockerung der Emissionsvorschriften, rechnen wir mit einer Verlangsamung der Akzeptanz von Elektrofahrzeugen", teilte der Volkswagen-Konkurrent General Motors am Dienstag mit. Daher würden die Produktionskapazitäten angepasst.

Die Folge sei eine nicht-zahlungswirksame Wertberichtigung von 1,2 Milliarden Dollar (1,04 Mrd Euro) sowie Aufwendungen von 400 Millionen Dollar etwa für Vertragsstornierungen und Abfindungen im Zusammenhang mit Investitionen im Bereich Elektrofahrzeuge. Verbucht würden die Beträge in den drei Monaten bis Ende September.

Im vorbörslichen Geschäft fällt das Papier an der NYSE zeitweise um 1,74 Prozent zurück auf 54,65 US-Dollar.

DETROIT (dpa-AFX)

mehr Analysen