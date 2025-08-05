DAX23.924 +0,3%ESt505.263 +0,3%Top 10 Crypto15,75 +2,2%Dow44.193 +0,2%Nas21.169 +1,2%Bitcoin98.235 -0,4%Euro1,1679 +0,2%Öl67,26 +0,5%Gold3.387 +0,5%
US-Zölle belasten

Toyota-Aktie fällt: Toyota streicht Gewinnprognose deutlich zusammen

07.08.25 08:49 Uhr
Toyota-Aktie fällt: Toyota kappt Gewinnziele deutlich - Trumps Zollhammer kostet Milliarden | finanzen.net

Der Autobauer Toyota hat wegen der US-Importzölle auf japanische Autos seine Gewinnaussichten kräftig zusammengestrichen.

Statt 3,8 Billionen Yen operativem Ergebnis dürften es im laufenden Geschäftsjahr bis Ende März nun nur noch 3,2 Billionen Yen werden, wie der Konzern am Donnerstag am Hauptsitz im japanischen Toyota mitteilte. Umgerechnet sind das statt gut 22 Milliarden Euro jetzt rund 18,7 Milliarden Euro Gewinn aus dem Tagesgeschäft. Die Kosten für die US-Zölle schätzt Toyota dabei insgesamt auf rund 1,4 Billionen Yen oder gut 8 Milliarden Euro. Die Aktie fällt an der japanischen Börse zeitweise um 1,51 Prozent auf 2.680,00 JPY.

Im ersten Geschäftsquartal bis Ende Juni verdiente Toyota im Tagesgeschäft 1,17 Billionen Yen, rund elf Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Analysten hatten einen schlimmeren Rückgang befürchtet. Laut Toyota fielen die US-Zölle in den drei Monaten mit 450 Milliarden Yen zu Buche. In Nordamerika fuhr der Autobauer damit gar einen operativen Verlust ein.

Insgesamt setzte Toyota im Quartal 2,4 Millionen Fahrzeuge ab, gut sieben Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Der Umsatz wuchs um 3,5 Prozent auf 12,3 Billionen Yen. Unter dem Strich schrumpfte der Nettogewinn um über ein Drittel auf 841 Milliarden Yen.

Trotz der Zölle will Toyota dieses Jahr weiter rund 9,8 Millionen Fahrzeuge absetzen - in Nordamerika mit fast 3 Millionen Fahrzeugen sogar etwas mehr als bisher. Zusammen mit den nicht in den Konzernabschluss einbezogenen Beteiligungen, wie etwa Gemeinschaftsunternehmen in China, peilt Toyota immer noch rund 11,2 Millionen Auslieferungen an die Endkunden an. Zum Vergleich: Rivale Volkswagen (VW) rechnet 2025 mit konzernweiten Auslieferungen auf dem Niveau des Vorjahres in Höhe von rund 9 Millionen Fahrzeugen.

/men/niw/mis

TOYOTA (dpa-AFX)

