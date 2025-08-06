DAX23.940 +0,1%ESt505.279 +0,3%Top 10 Crypto15,58 +1,1%Dow44.193 +0,2%Nas21.169 +1,2%Bitcoin98.368 -0,3%Euro1,1685 +0,2%Öl67,35 +0,6%Gold3.395 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Novo Nordisk A3EU6F Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Palantir A2QA4J Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Commerzbank CBK100 Zalando ZAL111 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Amazon 906866 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Mögliche US-Chip-Zölle im Blick: DAX startet unbewegt -- Asiens Börsen fest -- Rheinmetall verfehlt Erwartungen -- Apple erhöht US-Investitionen -- Siemens, Henkel, IonQ, Telekom, Allianz im Fokus
Top News
Deutsche Telekom-Aktie fällt dennoch: Deutsche Telekom hebt Ausblick für Gesamtjahr erneut an Deutsche Telekom-Aktie fällt dennoch: Deutsche Telekom hebt Ausblick für Gesamtjahr erneut an
SUSS-Aktie dennoch freundlich: SUSS MicroTec mit weiter rückläufigem Auftragseingang - Margenprognose gesenkt SUSS-Aktie dennoch freundlich: SUSS MicroTec mit weiter rückläufigem Auftragseingang - Margenprognose gesenkt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Hohe Rüstungsnachfrage

Rheinmetall-Aktie sackt ab: Rheinmetall setzt mehr um - Marge dennoch tiefer

07.08.25 09:17 Uhr
Rheinmetall-Aktie sackt ab: Trotz Umsatzboom: Warum bei Rheinmetall die Marge sinkt | finanzen.net

Rheinmetall hat angesichts der hohen Nachfrage nach Wehrtechnik im zweiten Quartal zwar mehr umgesetzt, allerdings war der Konzern nicht so profitabel wie im Vorjahr.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rheinmetall AG
1.705,50 EUR -62,00 EUR -3,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Obwohl die operative Marge zum Halbjahr noch recht deutlich hinter dem Ziel für 2025 liegt, bekräftigte der Düsseldorfer Konzern aber den Ausblick.

Wer­bung

In den drei Monaten steigerte das Unternehmen den Umsatz auf 2,43 Milliarden von 2,23 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis kletterte auf 276 Millionen von 270 Millionen Euro. Die operative Ergebnismarge sank laut Mitteilung auf 11,3 von 12,1 Prozent.

Die Umsatz- und Ergebnisprognose für 2025 hat weiterhin Bestand, Rheinmetall stellt aber weiter eine Anpassung der Ziele in Aussicht, wenn sich die geplante Aufrüstung in Europa konkretisiert. Rheinmetall rechnet demnach mit einem Plus des Konzernumsatzes von 25 bis 30 Prozent und einer operativen Ergebnismarge von ungefähr 15,5 nach 15,2 Prozent im Vorjahr.

Mit den Kennziffern blieb Rheinmetall hinter den Erwartungen der Analysten zurück. Auch beim Auftragseingang machten sich Bremsspuren bemerkbar: Die sogenannte Nomination, die neben dem klassischen Auftragseingang unter anderem das Volumen aus neu abgeschlossenen Rahmenverträgen mit militärischen Kunden umfasst, lag im zweiten Quartal mit 2,64 Milliarden Euro deutlich unter dem Vorjahreswert von 11,44 Milliarden. Rheinmetall verwies darauf, dass die Auftragsvergabe in Deutschland nach den Neuwahlen im Frühjahr erst verspätet anlaufen werde. Außerdem machten sich Vorzieheffekte bemerkbar.

Wer­bung

Die infolge der Neuwahlen verzögerte Verabschiedung des Bundeshaushalts nach dem Regierungswechsel habe zusammen mit dem Nato-Gipfel Ende Juni Auftragseingänge verzögert, erklärte der Konzern. Durch die politische Konstellation nach den Neuwahlen im Frühjahr 2025 werde die Auftragsvergabe in Deutschland erst deutlich verspätet im zweiten Halbjahr anlaufen.

Rheinmetall kann dennoch auf einen hohen Auftragsbestand verweisen: Der "Backlog", der neben dem Auftragsbestand auch die erwarteten Abrufe aus bestehenden Rahmenverträgen mit militärischen Kunden sowie die Potenziale aus Kundenvereinbarungen im zivilen Geschäft beinhaltet, erreichte zum 30. Juni 2025 nach mehreren Großaufträgen 63 (Vorjahr 49) Milliarden Euro. Der zivile Bereich des Konzerns sei aufgrund des weiterhin schwachen Marktumfelds hinter dem Vorjahr zurückgeblieben, so Rheinmetall.

"Rheinmetall ist erfolgreich auf seinem Weg, ein globaler Rüstungschampion zu werden", sagte Vorstandsvorsitzender Armin Papperger. "Mittlerweile sind wir auch für US-Unternehmen ein ernstzunehmender Partner. Unsere Auftragsbücher sind voll und werden sich in Zukunft weiter füllen."

Wer­bung

Im XETRA-Handel zeigt sich die Rheinmetall-Aktie zeitweise bei 1.700,50 Euro um 4,65 Prozent tiefer.

DOW JONES / dpa-AFX

Ausgewählte Hebelprodukte auf Rheinmetall

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rheinmetall

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com, Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Nachrichten zu Rheinmetall AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
04.08.2025Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
22.07.2025Rheinmetall KaufenDZ BANK
08.07.2025Rheinmetall BuyUBS AG
04.07.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
04.07.2025Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
04.08.2025Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
22.07.2025Rheinmetall KaufenDZ BANK
08.07.2025Rheinmetall BuyUBS AG
04.07.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
04.07.2025Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
17.06.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
09.05.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
29.04.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
26.03.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
04.03.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
14.06.2019Rheinmetall ReduceOddo BHF
25.01.2017Rheinmetall SellDeutsche Bank AG
06.11.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
12.08.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
01.06.2015Rheinmetall verkaufenCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen