Rheinmetall hat angesichts der hohen Nachfrage nach Wehrtechnik im zweiten Quartal zwar mehr umgesetzt, allerdings war der Konzern nicht so profitabel wie im Vorjahr.

Obwohl die operative Marge zum Halbjahr noch recht deutlich hinter dem Ziel für 2025 liegt, bekräftigte der Düsseldorfer Konzern aber den Ausblick.

In den drei Monaten steigerte das Unternehmen den Umsatz auf 2,43 Milliarden von 2,23 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis kletterte auf 276 Millionen von 270 Millionen Euro. Die operative Ergebnismarge sank laut Mitteilung auf 11,3 von 12,1 Prozent.

Die Umsatz- und Ergebnisprognose für 2025 hat weiterhin Bestand, Rheinmetall stellt aber weiter eine Anpassung der Ziele in Aussicht, wenn sich die geplante Aufrüstung in Europa konkretisiert. Rheinmetall rechnet demnach mit einem Plus des Konzernumsatzes von 25 bis 30 Prozent und einer operativen Ergebnismarge von ungefähr 15,5 nach 15,2 Prozent im Vorjahr.

Mit den Kennziffern blieb Rheinmetall hinter den Erwartungen der Analysten zurück. Auch beim Auftragseingang machten sich Bremsspuren bemerkbar: Die sogenannte Nomination, die neben dem klassischen Auftragseingang unter anderem das Volumen aus neu abgeschlossenen Rahmenverträgen mit militärischen Kunden umfasst, lag im zweiten Quartal mit 2,64 Milliarden Euro deutlich unter dem Vorjahreswert von 11,44 Milliarden. Rheinmetall verwies darauf, dass die Auftragsvergabe in Deutschland nach den Neuwahlen im Frühjahr erst verspätet anlaufen werde. Außerdem machten sich Vorzieheffekte bemerkbar.

Die infolge der Neuwahlen verzögerte Verabschiedung des Bundeshaushalts nach dem Regierungswechsel habe zusammen mit dem Nato-Gipfel Ende Juni Auftragseingänge verzögert, erklärte der Konzern. Durch die politische Konstellation nach den Neuwahlen im Frühjahr 2025 werde die Auftragsvergabe in Deutschland erst deutlich verspätet im zweiten Halbjahr anlaufen.

Rheinmetall kann dennoch auf einen hohen Auftragsbestand verweisen: Der "Backlog", der neben dem Auftragsbestand auch die erwarteten Abrufe aus bestehenden Rahmenverträgen mit militärischen Kunden sowie die Potenziale aus Kundenvereinbarungen im zivilen Geschäft beinhaltet, erreichte zum 30. Juni 2025 nach mehreren Großaufträgen 63 (Vorjahr 49) Milliarden Euro. Der zivile Bereich des Konzerns sei aufgrund des weiterhin schwachen Marktumfelds hinter dem Vorjahr zurückgeblieben, so Rheinmetall.

"Rheinmetall ist erfolgreich auf seinem Weg, ein globaler Rüstungschampion zu werden", sagte Vorstandsvorsitzender Armin Papperger. "Mittlerweile sind wir auch für US-Unternehmen ein ernstzunehmender Partner. Unsere Auftragsbücher sind voll und werden sich in Zukunft weiter füllen."

Im XETRA-Handel zeigt sich die Rheinmetall-Aktie zeitweise bei 1.700,50 Euro um 4,65 Prozent tiefer.

