VeriSign Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie VeriSign verzeichnet am Freitagnachmittag Verluste

Die Aktie von VeriSign gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die VeriSign-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 247,55 USD nach.

Die Aktie verlor um 15:51 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,4 Prozent auf 247,55 USD. Bei 246,07 USD markierte die VeriSign-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 248,59 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der VeriSign-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 30.611 Stück gehandelt.

Am 29.07.2025 markierte das Papier bei 310,41 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die VeriSign-Aktie 25,39 Prozent zulegen. Bei 180,68 USD fiel das Papier am 23.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 27,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,30 USD.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte VeriSign am 23.10.2025. Das EPS wurde auf 2,27 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte VeriSign 2,07 USD je Aktie verdient. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 419,10 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 390,60 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte VeriSign am 05.02.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 9,12 USD je Aktie belaufen.

