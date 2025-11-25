DAX23.460 +1,0%Est505.572 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,87 -1,3%Nas22.850 -0,1%Bitcoin75.269 -1,7%Euro1,1557 +0,3%Öl62,09 -2,0%Gold4.135 -0,1%
Fokus auf Aktienkurs

VeriSign Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie VeriSign tendiert am Nachmittag seitwärts

25.11.25 16:09 Uhr
Die Aktie von VeriSign hat am Dienstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Kurs von 249,56 USD zeigte sich die VeriSign-Aktie im NASDAQ-Handel zuletzt kaum verändert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
VeriSign Inc.
213,30 EUR -3,90 EUR -1,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Zum Vortag unverändert notierte die VeriSign-Aktie um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel bei 249,56 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die VeriSign-Aktie bei 250,83 USD. In der Spitze büßte die VeriSign-Aktie bis auf 249,19 USD ein. Den Handelstag beging das Papier bei 250,22 USD. Bisher wurden heute 9.482 VeriSign-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 310,41 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.07.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 24,38 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der VeriSign-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 26.11.2024 auf bis zu 180,97 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,48 Prozent unter dem aktuellen Kurs der VeriSign-Aktie.

Nachdem VeriSign seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,30 USD je Aktie ausschütten.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte VeriSign am 23.10.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,27 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,07 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 419,10 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 390,60 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von VeriSign wird am 05.02.2026 gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass VeriSign im Jahr 2025 9,12 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen