VeriSign Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie VeriSign verbilligt sich am Montagnachmittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von VeriSign. Die VeriSign-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 250,88 USD.

Die VeriSign-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr um 0,2 Prozent auf 250,88 USD nach. Der Kurs der VeriSign-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 249,43 USD nach. Bei 251,54 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 16.046 VeriSign-Aktien umgesetzt.

Am 29.07.2025 markierte das Papier bei 310,41 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 23,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 180,68 USD erreichte der Anteilsschein am 23.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 27,98 Prozent würde die VeriSign-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für VeriSign-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,30 USD ausgeschüttet werden.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte VeriSign am 23.10.2025 vor. Das EPS wurde auf 2,27 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,07 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 419,10 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 390,60 Mio. USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 05.02.2026 dürfte VeriSign Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass VeriSign ein EPS in Höhe von 9,12 USD in den Büchern stehen haben wird.

