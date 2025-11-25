VeriSign Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger schicken VeriSign am Abend ins Plus

Fokus auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagabend der Anteilsschein von VeriSign. Im NASDAQ-Handel gewannen die VeriSign-Papiere zuletzt 2,1 Prozent.

Um 20:07 Uhr ging es für das VeriSign-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 2,1 Prozent auf 254,69 USD. Die VeriSign-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 255,73 USD aus. Den Handelstag beging das Papier bei 250,22 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 76.497 VeriSign-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.07.2025 bei 310,41 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die VeriSign-Aktie mit einem Kursplus von 21,88 Prozent wieder erreichen. Bei 180,97 USD fiel das Papier am 26.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der VeriSign-Aktie liegt somit 40,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an VeriSign-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,30 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte VeriSign am 23.10.2025 vor. In Sachen EPS wurden 2,27 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte VeriSign 2,07 USD je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,30 Prozent auf 419,10 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 390,60 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 05.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der VeriSign-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 9,12 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

