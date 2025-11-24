VeriSign Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie VeriSign schiebt sich am Abend vor
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von VeriSign. Das Papier von VeriSign konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,5 Prozent auf 252,62 USD.
Werte in diesem Artikel
Um 20:02 Uhr sprang die VeriSign-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 252,62 USD zu. Die VeriSign-Aktie legte bis auf 253,05 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 251,54 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via NASDAQ 83.006 VeriSign-Aktien umgesetzt.
Am 29.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 310,41 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der VeriSign-Aktie ist somit 22,88 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 23.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 180,68 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 28,48 Prozent könnte die VeriSign-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Im Jahr 2024 erhielten VeriSign-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,30 USD.
Am 23.10.2025 hat VeriSign die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,27 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,07 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,30 Prozent auf 419,10 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 390,60 Mio. USD erwirtschaftet worden.
Am 05.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Experten taxieren den VeriSign-Gewinn für das Jahr 2025 auf 9,12 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur VeriSign-Aktie
Buffett schlägt bei Alphabet-Aktie zu: Massive Umschichtungen im Berkshire-Depot im 3. Quartal 2025
Auch Investmentlegenden machen Fehler: Bei welchen Investments Warren Buffett & Co. daneben gegriffen haben
So investierte Buffetts Berkshire Hathaway im 2. Quartal 2025 - Neue Beteiligungen aufgebaut
Übrigens: VeriSign und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf VeriSign
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf VeriSign
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: WHYFRAME / Shutterstock.com
Nachrichten zu VeriSign Inc.
Analysen zu VeriSign Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.02.2017
|VeriSign Neutral
|Robert W. Baird & Co. Incorporated
|27.07.2015
|VeriSign Buy
|Topeka Capital Markets
|10.08.2012
|VeriSign neutral
|Robert W. Baird & Co. Incorporated
|24.07.2012
|VeriSign neutral
|Citigroup Corp.
|30.01.2012
|VeriSign buy
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.07.2015
|VeriSign Buy
|Topeka Capital Markets
|30.01.2012
|VeriSign buy
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|05.01.2012
|VeriSign outperform
|Credit Suisse Group
|25.10.2011
|VeriSign buy
|Citigroup Corp.
|18.07.2011
|VeriSign buy
|Citigroup Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.02.2017
|VeriSign Neutral
|Robert W. Baird & Co. Incorporated
|10.08.2012
|VeriSign neutral
|Robert W. Baird & Co. Incorporated
|24.07.2012
|VeriSign neutral
|Citigroup Corp.
|31.01.2011
|VeriSign equal-weight
|Barclays Capital
|28.01.2011
|VeriSign neutral
|Wedbush Morgan Securities Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.12.2009
|VeriSign sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.11.2009
|VeriSign sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.01.2008
|VeriSign Downgrade
|Morgan Stanley
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für VeriSign Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen