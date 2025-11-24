DAX23.239 +0,6%Est505.529 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,90 +1,6%Nas22.864 +2,7%Bitcoin76.981 +2,1%Euro1,1523 +0,1%Öl63,45 +1,5%Gold4.130 +1,6%
VeriSign Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie VeriSign schiebt sich am Abend vor

24.11.25 20:23 Uhr
VeriSign Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie VeriSign schiebt sich am Abend vor

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von VeriSign. Das Papier von VeriSign konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,5 Prozent auf 252,62 USD.

Um 20:02 Uhr sprang die VeriSign-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 252,62 USD zu. Die VeriSign-Aktie legte bis auf 253,05 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 251,54 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via NASDAQ 83.006 VeriSign-Aktien umgesetzt.

Am 29.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 310,41 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der VeriSign-Aktie ist somit 22,88 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 23.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 180,68 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 28,48 Prozent könnte die VeriSign-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten VeriSign-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,30 USD.

Am 23.10.2025 hat VeriSign die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,27 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,07 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,30 Prozent auf 419,10 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 390,60 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Am 05.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten taxieren den VeriSign-Gewinn für das Jahr 2025 auf 9,12 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: WHYFRAME / Shutterstock.com

Analysen zu VeriSign Inc.

DatumRatingAnalyst
28.02.2017VeriSign NeutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
27.07.2015VeriSign BuyTopeka Capital Markets
10.08.2012VeriSign neutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
24.07.2012VeriSign neutralCitigroup Corp.
30.01.2012VeriSign buyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
