Verizon Aktie News: Dow Jones Aktie Verizon zieht am Nachmittag an
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Verizon. Die Verizon-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Plus bei 41,17 USD.
Im New York-Handel gewannen die Verizon-Papiere um 15:53 Uhr 0,9 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Verizon-Aktie bisher bei 41,22 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 40,78 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 607.213 Verizon-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.03.2025 bei 47,36 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 15,02 Prozent über dem aktuellen Kurs der Verizon-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 37,59 USD am 11.01.2025. Mit Abgaben von 8,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Experten gehen davon aus, dass Verizon-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,74 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Verizon 2,69 USD aus.
Am 29.10.2025 lud Verizon zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,17 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,78 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Verizon mit einem Umsatz von insgesamt 33,82 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 33,33 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 1,47 Prozent gesteigert.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.01.2026 erfolgen. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Verizon möglicherweise am 26.01.2027 präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass Verizon im Jahr 2025 4,69 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.net
