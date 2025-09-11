DAX23.327 -1,8%ESt505.374 -1,2%Top 10 Crypto15,95 -0,3%Dow45.698 -0,4%Nas22.328 -0,1%Bitcoin97.226 -0,9%Euro1,1838 +0,6%Öl68,33 +1,3%Gold3.682 +0,1%
Aktie im Blick

Verizon Aktie News: Dow Jones Aktie Verizon tendiert am Dienstagnachmittag südwärts

16.09.25 16:10 Uhr
Verizon Aktie News: Dow Jones Aktie Verizon tendiert am Dienstagnachmittag südwärts

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Verizon. Die Verizon-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 43,53 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Verizon Inc.
36,85 EUR -0,43 EUR -1,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Verizon befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,8 Prozent auf 43,53 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Verizon-Aktie bis auf 43,53 USD. Bei 43,81 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via New York 482.315 Verizon-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.03.2025 bei 47,36 USD. 8,79 Prozent Plus fehlen der Verizon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 11.01.2025 Kursverluste bis auf 37,59 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,65 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Verizon-Aktie.

Verizon-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,69 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,73 USD aus.

Verizon gewährte am 21.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,18 USD, nach 1,09 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 34,50 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 32,80 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 21.10.2025 terminiert. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Verizon-Anleger Experten zufolge am 27.10.2026 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 4,70 USD je Aktie in den Verizon-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Analysen zu Verizon Inc.

DatumRatingAnalyst
05.11.2020Verizon overweightJP Morgan Chase & Co.
24.04.2019Verizon Sector PerformRBC Capital Markets
23.04.2019Verizon buyGoldman Sachs Group Inc.
04.09.2018Verizon Equal WeightBarclays Capital
11.05.2018Verizon overweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
05.11.2020Verizon overweightJP Morgan Chase & Co.
23.04.2019Verizon buyGoldman Sachs Group Inc.
11.05.2018Verizon overweightJP Morgan Chase & Co.
23.04.2018Verizon OverweightBarclays Capital
22.01.2018Verizon Sector OutperformScotia Howard Weil
DatumRatingAnalyst
24.04.2019Verizon Sector PerformRBC Capital Markets
04.09.2018Verizon Equal WeightBarclays Capital
31.07.2017Verizon Sector PerformRBC Capital Markets
14.07.2017Verizon Equal WeightBarclays Capital
21.04.2017Verizon HoldArgus Research Company
DatumRatingAnalyst
18.08.2009Verizon Communications neues KurszielSanford C. Bernstein and Co., Inc.
06.01.2009Verizon Communications DowngradeSanford C. Bernstein and Co., Inc.
24.04.2007Verizon Communications underweightPrudential Financial
21.11.2006Verizon underweightPrudential Financial
21.11.2006Verizon Communications underweightPrudential Financial

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Verizon Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen