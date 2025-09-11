Verizon Aktie News: Dow Jones Aktie Verizon tendiert am Dienstagnachmittag südwärts

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Verizon. Die Verizon-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 43,53 USD.

Das Papier von Verizon befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,8 Prozent auf 43,53 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Verizon-Aktie bis auf 43,53 USD. Bei 43,81 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via New York 482.315 Verizon-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.03.2025 bei 47,36 USD. 8,79 Prozent Plus fehlen der Verizon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 11.01.2025 Kursverluste bis auf 37,59 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,65 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Verizon-Aktie.

Verizon-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,69 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,73 USD aus.

Verizon gewährte am 21.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,18 USD, nach 1,09 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 34,50 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 32,80 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 21.10.2025 terminiert. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Verizon-Anleger Experten zufolge am 27.10.2026 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 4,70 USD je Aktie in den Verizon-Büchern.

