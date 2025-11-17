Verizon Aktie News: Dow Jones Aktie Verizon am Montagnachmittag schwächer

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Verizon. Das Papier von Verizon befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,2 Prozent auf 40,97 USD ab.

Um 15:53 Uhr ging es für die Verizon-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 40,97 USD. Im Tief verlor die Verizon-Aktie bis auf 40,88 USD. Bei 41,06 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden heute 432.470 Verizon-Aktien gehandelt.

Am 11.03.2025 markierte das Papier bei 47,36 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Verizon-Aktie liegt somit 13,48 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.01.2025 bei 37,59 USD. Der aktuelle Kurs der Verizon-Aktie ist somit 8,25 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Verizon-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,69 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,74 USD belaufen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Verizon am 29.10.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,17 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,78 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,47 Prozent auf 33,82 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 33,33 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.01.2026 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Verizon-Anleger Experten zufolge am 26.01.2027 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Verizon-Aktie in Höhe von 4,69 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

