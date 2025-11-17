Verizon Aktie News: Dow Jones Aktie Verizon zeigt sich am Abend fester

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Verizon gehört am Montagabend zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Verizon-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 41,17 USD zu.

Um 20:08 Uhr konnte die Aktie von Verizon zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,3 Prozent auf 41,17 USD. Der Kurs der Verizon-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 41,27 USD zu. Bei 41,06 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via New York 1.646.888 Verizon-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 11.03.2025 auf bis zu 47,36 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 15,02 Prozent über dem aktuellen Kurs der Verizon-Aktie. Am 11.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 37,59 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Verizon-Aktie 8,70 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,74 USD. Im Vorjahr hatte Verizon 2,69 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Verizon am 29.10.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,17 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,78 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 33,82 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 33,33 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 27.01.2026 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 26.01.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 4,69 USD je Aktie in den Verizon-Büchern.

