So bewegt sich Verizon

Verizon Aktie News: Dow Jones Aktie Verizon legt am Freitagabend zu

21.11.25 20:23 Uhr
Verizon Aktie News: Dow Jones Aktie Verizon legt am Freitagabend zu

Die Aktie von Verizon gehört am Freitagabend zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Verizon-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,9 Prozent auf 41,55 USD.

Die Verizon-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,9 Prozent auf 41,55 USD. Kurzfristig markierte die Verizon-Aktie bei 41,61 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 40,59 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.604.110 Verizon-Aktien.

Am 11.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 47,36 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 13,97 Prozent über dem aktuellen Kurs der Verizon-Aktie. Bei 37,59 USD erreichte der Anteilsschein am 11.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,53 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 2,69 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,74 USD je Verizon-Aktie.

Verizon gewährte am 29.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,17 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,78 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,47 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 33,82 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 33,33 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Verizon am 27.01.2026 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 26.01.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 4,69 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Verizon-Aktie

Verizon verliert Mobilfunkkunden - Jahresprognose aber bestätigt - Aktie klar im Plus

Verizon-Aktie in Rot: Ex-PayPal-Chef Dan Schulman wird neuer CEO - Ausblick bestätigt

Darum sieht die Bank of America gute Chancen für die Satelliten-Aktie AST SpaceMobile

In eigener Sache

Übrigens: Verizon und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

