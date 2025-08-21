DAX24.363 +0,3%ESt505.488 +0,5%Top 10 Crypto16,50 +5,3%Dow45.721 +2,1%Nas21.455 +1,7%Bitcoin99.529 +2,8%Euro1,1721 +1,0%Öl67,66 ±-0,0%Gold3.372 +1,0%
DAX in KW 34: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern
Südzucker-Aktie fällt: Ausblick nach unten korrigiert
Verizon im Blick

Verizon Aktie News: Dow Jones Aktie Verizon präsentiert sich am Freitagnachmittag fester

22.08.25 16:09 Uhr
Verizon Aktie News: Dow Jones Aktie Verizon präsentiert sich am Freitagnachmittag fester

Die Aktie von Verizon gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Verizon-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 45,28 USD nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Verizon Inc.
38,48 EUR -0,27 EUR -0,68%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr sprang die Verizon-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 45,28 USD zu. Bei 45,43 USD erreichte die Verizon-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 45,15 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Verizon-Aktien beläuft sich auf 284.573 Stück.

Am 11.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 47,36 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Verizon-Aktie ist somit 4,58 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.01.2025 bei 37,59 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,98 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,73 USD. Im Vorjahr erhielten Verizon-Aktionäre 2,69 USD je Wertpapier.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Verizon am 21.07.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,18 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,09 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Verizon hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 34,50 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 32,80 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Verizon-Bilanz für Q3 2025 wird am 21.10.2025 erwartet. Schätzungsweise am 27.10.2026 dürfte Verizon die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 4,70 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Verizon Inc.

Analysen zu Verizon Inc.

DatumRatingAnalyst
05.11.2020Verizon overweightJP Morgan Chase & Co.
24.04.2019Verizon Sector PerformRBC Capital Markets
23.04.2019Verizon buyGoldman Sachs Group Inc.
04.09.2018Verizon Equal WeightBarclays Capital
11.05.2018Verizon overweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
05.11.2020Verizon overweightJP Morgan Chase & Co.
23.04.2019Verizon buyGoldman Sachs Group Inc.
11.05.2018Verizon overweightJP Morgan Chase & Co.
23.04.2018Verizon OverweightBarclays Capital
22.01.2018Verizon Sector OutperformScotia Howard Weil
DatumRatingAnalyst
24.04.2019Verizon Sector PerformRBC Capital Markets
04.09.2018Verizon Equal WeightBarclays Capital
31.07.2017Verizon Sector PerformRBC Capital Markets
14.07.2017Verizon Equal WeightBarclays Capital
21.04.2017Verizon HoldArgus Research Company
DatumRatingAnalyst
18.08.2009Verizon Communications neues KurszielSanford C. Bernstein and Co., Inc.
06.01.2009Verizon Communications DowngradeSanford C. Bernstein and Co., Inc.
24.04.2007Verizon Communications underweightPrudential Financial
21.11.2006Verizon underweightPrudential Financial
21.11.2006Verizon Communications underweightPrudential Financial

