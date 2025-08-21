Verizon Aktie News: Dow Jones Aktie Verizon präsentiert sich am Freitagnachmittag fester

Verizon im Blick

Die Aktie von Verizon gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Verizon-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 45,28 USD nach oben.

Um 15:53 Uhr sprang die Verizon-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 45,28 USD zu. Bei 45,43 USD erreichte die Verizon-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 45,15 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Verizon-Aktien beläuft sich auf 284.573 Stück.

Am 11.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 47,36 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Verizon-Aktie ist somit 4,58 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.01.2025 bei 37,59 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,98 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,73 USD. Im Vorjahr erhielten Verizon-Aktionäre 2,69 USD je Wertpapier.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Verizon am 21.07.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,18 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,09 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Verizon hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 34,50 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 32,80 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Verizon-Bilanz für Q3 2025 wird am 21.10.2025 erwartet. Schätzungsweise am 27.10.2026 dürfte Verizon die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 4,70 USD je Aktie belaufen.

