Verizon Aktie News: Dow Jones Aktie Verizon am Abend schwächer
Die Aktie von Verizon gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Verizon nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,3 Prozent auf 44,46 USD.
Die Verizon-Aktie gab im New York-Handel um 20:08 Uhr um 1,3 Prozent auf 44,46 USD nach. Zwischenzeitlich weitete die Verizon-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 44,42 USD aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 45,15 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.754.134 Verizon-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (47,36 USD) erklomm das Papier am 11.03.2025. Der derzeitige Kurs der Verizon-Aktie liegt somit 6,11 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.01.2025 bei 37,59 USD. Der derzeitige Kurs der Verizon-Aktie liegt somit 18,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Zuletzt erhielten Verizon-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,69 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,73 USD aus.
Am 21.07.2025 äußerte sich Verizon zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,18 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,09 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 34,50 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Verizon 32,80 Mrd. USD umgesetzt.
Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Verizon wird am 21.10.2025 gerechnet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 27.10.2026.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Verizon ein EPS in Höhe von 4,70 USD in den Büchern stehen haben wird.
