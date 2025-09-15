Vinci erhält Auftrag zur Elektrifizierung von Projekt Rail Baltica

DOW JONES--Vinci hat mit Partnern einen Großauftrag im Baltikum an Land gezogen. Wie der französische Bau- und Infrastrukturkonzern mitteilte, umfasst der Auftrag die Elektrifizierung des Projekts Rail Baltica in Litauen, Lettland und Estland. Das Volumen beträgt insgesamt 1,77 Millionen Euro, darauf entfallen 885 Millionen Euro auf die Vinci-Tochter Cobra. Das Projekt umfasst 870 Kilometer Gleise. Die erste von zwei Phasen soll 2030 abgeschlossen werden.

