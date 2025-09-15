DAX23.675 +1,4%ESt505.457 +1,6%Top 10 Crypto16,65 +2,0%Dow46.162 +0,3%Nas22.494 +1,0%Bitcoin99.912 +1,5%Euro1,1786 -0,3%Öl67,30 -0,9%Gold3.641 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Aumovio AUM0V1 Tesla A1CX3T Intel 855681 Continental 543900 SAP 716460 RENK RENK73 Plug Power A1JA81 D-Wave Quantum A3DSV9 BYD A0M4W9 thyssenkrupp 750000 PUMA 696960 Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach US-Leitzinssenkung: DAX schließt klar im Plus -- US-Börsen höher -- NVIDIA investiert Milliarden in Intel -- Conti, Aumovio, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Plug Power, IonQ, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Aktien von IonQ, Rigetti & D-Wave im Fokus: NVIDIA beteiligt sich an Kapitalerhöhung für Quantinuum Aktien von IonQ, Rigetti & D-Wave im Fokus: NVIDIA beteiligt sich an Kapitalerhöhung für Quantinuum
Aumovio-Aktie sackt zunächst ab: Conti-Autozuliefersparte startet an der Börse Aumovio-Aktie sackt zunächst ab: Conti-Autozuliefersparte startet an der Börse
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!

Vinci erhält Auftrag zur Elektrifizierung von Projekt Rail Baltica

18.09.25 19:24 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
VINCI
119,20 EUR 2,50 EUR 2,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Von Najat Kantouar

DOW JONES--Vinci hat mit Partnern einen Großauftrag im Baltikum an Land gezogen. Wie der französische Bau- und Infrastrukturkonzern mitteilte, umfasst der Auftrag die Elektrifizierung des Projekts Rail Baltica in Litauen, Lettland und Estland. Das Volumen beträgt insgesamt 1,77 Millionen Euro, darauf entfallen 885 Millionen Euro auf die Vinci-Tochter Cobra. Das Projekt umfasst 870 Kilometer Gleise. Die erste von zwei Phasen soll 2030 abgeschlossen werden.

Wer­bung

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/cln

(END) Dow Jones Newswires

September 18, 2025 13:25 ET (17:25 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf VINCI

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf VINCI

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu VINCI

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu VINCI

DatumRatingAnalyst
17.09.2025VINCI BuyUBS AG
16.09.2025VINCI BuyJefferies & Company Inc.
09.09.2025VINCI BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.09.2025VINCI BuyJefferies & Company Inc.
04.09.2025VINCI OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
17.09.2025VINCI BuyUBS AG
16.09.2025VINCI BuyJefferies & Company Inc.
09.09.2025VINCI BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.09.2025VINCI BuyJefferies & Company Inc.
04.09.2025VINCI OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
09.12.2021VINCI Equal WeightBarclays Capital
21.10.2021VINCI Equal WeightBarclays Capital
20.10.2021VINCI HoldKepler Cheuvreux
09.09.2021VINCI Equal WeightBarclays Capital
12.07.2021VINCI Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
03.08.2020VINCI VerkaufenDZ BANK
16.03.2020VINCI VerkaufenDZ BANK
24.04.2015Vinci SellS&P Capital IQ
05.02.2015Vinci SellS&P Capital IQ
23.09.2008Vinci verkaufenHamburger Sparkasse AG (Haspa)

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für VINCI nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen