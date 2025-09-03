VINCI Aktie
Marktkap. 63,38 Mrd. EURKGV 11,69 Div. Rendite 4,76%
WKN 867475
ISIN FR0000125486
Symbol VCISF
VINCI Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Vinci von 143 auf 142 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Mit Blick auf die europäischen Infrastrukturunternehmen bevorzugt Elodie Rall Mautstraßen gegenüber Flughäfen und sieht nun Ferrovial als die aussichtsreichste Aktie. Die wahrscheinliche Verlängerung der französischen Zusatzsteuer dürfte den größten Einfluss auf die Betreiber französischer Mautstrecken haben, weshalb sich bei Vinci und Eiffage wieder Potenzial ergebe, schrieb sie in ihrer am Donnerstag vorliegenden Brancheneinschätzung. Dagegen sehe sie die Flughafenbetreiber wegen anstehender Regulierungsverhandlungen und künftig wohl höherer Investitionen nun kritischer./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 19:37 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / 00:15 / BST
Zusammenfassung: VINCI Overweight
|Unternehmen:
VINCI
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
142,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
114,30 €
|Abst. Kursziel*:
24,23%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
115,05 €
|Abst. Kursziel aktuell:
23,42%
|
Analyst Name:
Elodie Rall
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
139,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
