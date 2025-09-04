DAX 23.667 -0,2%ESt50 5.369 +0,0%Top 10 Crypto 15,96 +3,8%Dow 45.646 -0,1%Nas 21.973 +0,4%Bitcoin 97.199 +2,0%Euro 1,1724 +0,1%Öl 67,00 +0,7%Gold 3.651 +0,7%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Richemont auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 145 Franken belassen. Im Luxussektor zeichne sich im dritten Quartal auf Basis niedriger Vergleichszahlen ein verbessertes Umsatzwachstum ab, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Während sich dies schon in den Kursen widerspiegele, gibt er sich nicht davon überzeugt, dass es sich dabei um einen neuen Trend handelt. Für das vierte Quartal seien die Vergleichszahlen anspruchsvoller. Er selbst erwartet dann wieder eine leichte Verlangsamung./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2025 / 17:49 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2025 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Richemont Sector Perform

Unternehmen:
Richemont		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
145,00 CHF
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
149,15 CHF		 Abst. Kursziel*:
-2,78%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
149,25 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-2,85%
Analyst Name:
Piral Dadhania 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
162,43 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Richemont

15:51 Richemont Sector Perform RBC Capital Markets
04.09.25 Richemont Sector Perform RBC Capital Markets
28.08.25 Richemont Outperform Bernstein Research
21.08.25 Richemont Sector Perform RBC Capital Markets
21.08.25 Richemont Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

