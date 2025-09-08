SAFRAN Aktie
Marktkap. 117,11 Mrd. EURDiv. Rendite 1,37%
WKN 924781
ISIN FR0000073272
Symbol SAFRF
SAFRAN Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Safran nach einer Roadshow im Anschluss an die Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 312 Euro belassen. Der Triebwerksbauer und Luftfahrt-Zulieferer habe zuversichtlich sowohl für 2025 als auch für die mittelfristigen Aussichten geklungen, resümierte Christophe Menard in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung./gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 09:10 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
